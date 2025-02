La Casa di Comunità diventa realtà, Angarano: “Passo avanti per sanità di prossimità”

“Dopo l’approvazione della variante urbanistica in consiglio comunale, l’Ufficio Tecnico ha rilasciato il permesso a costruire per la Casa di Comunità dell’ASL BT in via degli Aragonesi, nei pressi dell’ospedale civile”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Un altro passo avanti per la sanità di prossimità, un importante struttura per rispondere al bisogno di assistenza sanitaria della cittadinanza. La Casa di Comunità, infatti – prosegue il primo cittadino – si prefigge di essere un punto di riferimento per la cura delle cronicità senza ricorrere all’ospedalizzazione, potenziando ulteriormente, di fatto, l’offerta sanitaria sul nostro territorio”.

“Un ringraziamento – conclude Angarano – va al Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Arch. Giacomo Losapio, e ai dipendenti che hanno seguito la pratica, nonché alla Direttrice Generale della Asl Bt, Dott.ssa Tiziana Dimatteo, per il suo prezioso e qualificato lavoro in sinergia con la Direttrice Sanitaria dell’ospedale, Dott.ssa Pierangela Nardella”.