La Caritas Bisceglie al lavoro in vista del Natale, raccolta alimentare nel weekend

È partita lo scorso 3 dicembre la task force organizzativa della Caritas in vista del Natale con la convocazione, da parte di Michele Stornelli e Sergio Ruggieri, dei 14 coordinatori delle Caritas parrocchiali.

Oggetto della riunione era valutare l’opportunità di effettuare una raccolta alimentare e la data più idonea. Oltre che organizzare il tradizionale pranzo di Natale.

“Le perplessità non sono mancate – si legge nella nota – la difficile congiuntura economica, i bassi salari uniti al maggior tasso di disoccupazione, le spese aumentate per i costi dell’energia e dei carburanti stanno rendendo la vita di tutti i cittadini più grama. Tuttavia è stata pressochè unanime la fiducia nella generosità dei Biscegliesi che conoscono le opere di sostegno ai cittadini più in difficoltà che Caritas cittadina e le Caritas parrocchiali elargiscono giornalmente”.

“Ogni coordinatore parrocchiale ha svolto egregiamente l’opera di convincimento e coinvolgimento dei propri volontari, così si parte: sabato 21 dicembre – fanno sapere – quasi tutte le parrocchie saranno presenti nei supermercati cittadini per una raccolta straordinaria di alimenti e prodotti per l’igiene da destinare agli utenti delle Caritas”.

Chi si recherà a fare la spesa nei supermercati DOK di via Lamaveta, via Capitan Gentile, via Cavour e via Vives, nei supermercati Primo Prezzo di Via della Libertà e Via Mascagni, nella Despar di via Petronelli, riconoscerà nei volontari con la pettorina rossa amici e conoscenti della Caritas che, a turno, con un sorriso chiederanno un dono di Natale.

Chiunque desidera mettere a disposizione alcune ore del proprio tempo in questa raccolta può rivolgersi ai sacerdoti e alle Caritas della propria parrocchia o telefonare ai numeri di Sergio (3356373728), Michele (3282814938), Isa (3403131040) e Antonio (3405671370).