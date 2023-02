“La Camera Verde”: presentato il progetto del I Circolo Didattico “De Amicis” / VIDEO

Il cinema d’animazione come mezzo per approfondire le tematiche ambientali e come strumento innovativo di didattica e comunicazione. È questa l’intuizione alla base del progetto “La Camera Verde”, che da febbraio a maggio 2023 coinvolgerà i giovani alunni del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo e vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione b) CinemaScuola LAB – infanzia e primarie, a.s. 2022-2023.

Il progetto si avvale della professionalità di Antonio Musci nel ruolo diresponsabile scientifico, ed è stato elaborato in stretta collaborazione con gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Pedone Grazia, Barbieri Viviana, Ester Facchini, Cassanelli Grazia, Simone Amalia, Gadaleta Caterina, Petruzzella Antonella e Preziosa Irene; la dirigente scolastica, il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni e le associazioni Canudo ETS e Atalante ETS.

Il Progetto “La camera verde” si è classificato ottavo a livello nazionale e primo tra le scuole primarie della Puglia nella propria categoria di riferimento e si rivolge ai bambini della scuola d’infanzia e primaria (5 – 10 anni) e ai loro insegnanti, con l’obiettivo di avvicinare i primi al cinema e di formare i secondi all’utilizzo consapevole del linguaggio audiovisivo come efficace strumento didattico e di comunicazione. Un’esperienza che permetterà ai bambini di scoprire il meglio del cinema di animazione contemporaneo, grazie a un cineforum a tema, presso il Politeama Italia di Bisceglie, che spazierà dai classici dello Studio Ghibli alle più recenti e tecnologicamente sofisticate opere degli studios americani, ma anche di realizzare un cortometraggio collettivo che abbia come tema l’ambiente, attraverso riflessioni stimolate dalla visione dei film in rassegna.

I laboratori con i bambini, che si svolgeranno negli spazi del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi, si articoleranno come veri e propri giochi creativi, incentrati sulla dimensione del vedere/sentire e sulla fruizione artistica come esperienza legata alla percezione, ai nuovi linguaggi dell’arte e al rapporto di questi ultimi con le nuove tecnologie. Maria Cavallo, animatrice ed esperta di didattica del cinema di animazione e comunicazione per l’inclusione sociale e per la salute, coordinerà la fase di ideazione del soggetto e creazione delle animazioni in stop motion del cortometraggio. Luigi Iovane, fotografo e videomaker, si occuperà della fase di ripresa, montaggio e post-produzione, oltre che delle animazioni digitali e in pixillation. Gabriele Panico, compositore, producer e musicologo, condurrà invece il laboratorio di composizione musicale per i bambini, coordinando la fase di creazione della colonna sonora del cortometraggio.

Gli insegnanti, parallelamente, parteciperanno a degli incontri dedicati con esperti del settore per approfondire le possibilità di utilizzo del linguaggio cinematografico e dell’audiovisivo in chiave di supporto didattico. Il laboratorio di “media education” riservato ai docenti sarà condotto dal critico cinematografico Massimo Causo e da Bruno Di Marino, studioso di immagini in movimento.

Il corto di animazione realizzato dai bambini, a tema ecologico e ambientato nel territorio biscegliese, sarà proiettato in sala, al termine del progetto, presso il Politeama Italia di Bisceglie, alla presenza delle animatrici Mara Cerri, Magda Guidi e Beatrice Pucci, che insieme a Bruno Di Marino dialogheranno con alunni e insegnanti a partire dalla propria esperienza artistica.

Al termine dei diversi laboratori, al Palazzo Tupputi è prevista una mostra dei vari elaborati (disegni, sculture, strumenti musicali) creati nel corso delle diverse settimane. I visitatori saranno guidati dai piccoli “registi in erba”, che racconteranno le varie fasi del lavoro svolto e il “dietro le quinte” del progetto.

Tutte le attività in programma sono totalmente gratuite.

L’iniziativa “La Camera Verde” è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (https://cinemaperlascuola.it/) con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie.