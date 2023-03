La Camera Verde: entrano nel vivo i laboratori cinematografici del I Circolo “De Amicis” / VIDEO

Entrano nel vivo i laboratori del progetto “La Camera Verde”, che da febbraio a maggio 2023 coinvolge i giovani alunni del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo e vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione b) CinemaScuola LAB – infanzia e primarie, a.s. 2022-2023.

Negli spazi del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi, oltre sessanta bambini appartenenti alle classi quarte del I Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie stanno partecipando, con incontri a cadenza settimanale, a un percorso che li condurrà alla realizzazione di un cortometraggio animato sulle tematiche ambientali, stimolati dalla visione dei dieci film (cinque per ciascuna fascia d’età) selezionati nell’ambito del cineforum che, parallelamente, si sta svolgendo nelle sale del Politeama Italia.

I bambini, coordinati dagli esperti Luigi Iovane, Maria Cavallo e Gabriele Panico, stanno lavorando in gruppo alla realizzazione del cortometraggio, passando dalla scrittura della sceneggiatura allo storyboard, all’elaborazione di scenografie e fondali, dei personaggi e, infine, alla ripresa immagine per immagine, attraverso l’utilizzo di software e attrezzature professionali per la ripresa, il montaggio e la post-produzione. Attraverso un percorso di avvicinamento alla musica per le immagini, inoltre, i bambini sono messi nelle condizioni di approcciare una sonorizzazione originale per il cinema, realizzando le musiche del cortometraggio prodotto e utilizzando in maniera creativa sia strumenti analogici che elettronici.

I piccoli registi in erba, protagonisti dei laboratori, stanno sperimentando proprio in queste settimane alcune delle tecniche più importanti utilizzate nel cinema d’animazione, come la stop motion, la pixillation o il disegno in fase, attraverso il lavoro manuale e con l’aiuto di strumenti digitali, e prendendo dimestichezza con gli strumenti musicali (tastiere, flauti, percussioni, chitarre) utilizzati per comporre la colonna sonora.

A coordinare la creazione delle animazioni in stop motion del cortometraggio c’è Maria Cavallo, animatrice, esperta di didattica del cinema di animazione e comunicazione per l’inclusione sociale e per la salute, esperta in comunicazione rivolta a pazienti pediatrici e responsabile della progettazione e della produzione di materiale educativo e modelli di consenso informato (testi illustrati e prodotti audiovisivi) per l’età pediatrica nell’ambito della ricerca clinica e del diritto alla salute.

Ad occuparsi della fase di ripresa, montaggio e post-produzione, oltre che delle animazioni digitali e in pixillation, c’è Luigi Iovane, fotografo e videomaker, formatore ed esperto di cinema d’animazione, che si occupa da oltre vent’anni del coordinamento, organizzazione e amministrazione di progetti socio-culturali e cinematografici in ambito regionale, nazionale e internazionale, come quello di “Imaginaria – festival internazionale del cinema d’animazione d’autore”, di cui è direttore artistico.

Il laboratorio di composizione musicale per i bambini è invece condotto da Gabriele Panico, compositore, producer e musicologo che, dalla fine degli anni ’90, fondando il network Larssen, esplora l’universo sonoro contemporaneo lavorando sui possibili sviluppi dei linguaggi musicali moderni e firmando numerose colonne sonore per il cinema, la televisione e la pubblicità, nonché occupandosi della sonorizzazione di numerosi eventi di arte contemporanea, di comunicazione multimediale e di carattere espositivo.

Il corto di animazione realizzato dai bambini sarà proiettato in sala, al termine del progetto, alla presenza delle animatrici Mara Cerri, Magda Guidi e Beatrice Pucci, che insieme a Bruno Di Marino dialogheranno con alunni e insegnanti a partire dalla propria esperienza artistica.

Al termine dei diversi laboratori, al Palazzo Tupputi è prevista infine una mostra dei vari elaborati (disegni, sculture, strumenti musicali) creati nel corso delle diverse settimane. I visitatori saranno guidati dai piccoli “registi in erba”, che racconteranno le varie fasi del lavoro svolto e il “dietro le quinte” del progetto.

Il progetto “La Camera Verde” si avvale della professionalità di Antonio Musci nel ruolo diresponsabile scientifico ed è stato elaborato in stretta collaborazione con gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Pedone Grazia, Barbieri Viviana, Ester Facchini, Cassanelli Grazia, Simone Amalia, Gadaleta Caterina, Petruzzella Antonella e Preziosa Irene; la dirigente scolastica, il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni e le associazioni Canudo ETS e Atalante ETS.

L’iniziativa “La Camera Verde” è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (https://cinemaperlascuola.it/) con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie.