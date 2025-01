La biscegliese Stefania Sciancalepore protagonista del concorso “Bouquet Sanremo”

La flower designer biscegliese Stefania Sciancalepore ha partecipato alla finale del concorso “Bouquet Sanremo”, lo scorso 13 gennaio presso il Forte di Santa Tecla. Dopo le selezioni delle scorse settimane, Stefania ha sfidato concorrenti provenienti da tutta Italia nella creazione di due bouquet durante due differenti prove, da 30 minuti ciascuna, sui temi “Barocco e Impressionismo” e “Modernismo e Cubismo”.

“Sono partita da Bisceglie con l’obiettivo di fare esperienza – racconta Stefania – in una situazione nuova. Ho cercato di portare elaborati che mostrassero lo stile ‘Bon Ton’ insieme all’innovazione della tematica artistica scelta per il concorso. È stato bello potersi confrontare con ragazzi provenienti da tutta Italia su tecniche e scelte stilistiche. Non ho vinto ma affrontare una competizione importante come questa è stata una grande soddisfazione personale”.

I giurati tecnici che hanno valutato le creazioni dei flower designer sfidanti erano per questa nona edizione del Concorso i noti maestri di arte floreale Rita Milani, Rudy Casati e Marco Introini che hanno valutato le caratteristiche delle opere: l’attinenza al tema, la scelta del colore, la composizione nel suo insieme e la capacità tecnica con cui i bouquet sono stati realizzati.

Accanto alla giuria tecnica, la giuria d’Onore, composta dal presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini, dall’assessore alla Floricoltura Ester Moscato, dall’assessore al turismo Alessandro Sindoni, da Carla Vacchino e Maria Silvana Sicari, entrambe membri delle scuole di arte floreale I.I.D.F.A. e E.D.F.A., e dal vicepresidente di Floranga Enrico Barla, ha giudicato la valorizzazione del prodotto e l’originalità dell’interpretazione del tema.

Al termine delle prove, la flower designer biscegliese ha raggiunto un importante quinto posto, dimostrando qualità e capacità in grado di competere con le creazioni di tutti gli altri partecipanti al concorso sanremese.