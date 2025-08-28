La biscegliese Sara Di Benedetto ammessa alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma

Sara Di Benedetto, biscegliese, 12 anni, è stata ammessa alla prestigiosa Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato, étoile internazionale e oggi punto di riferimento della danza italiana.

Un traguardo, ma anche un punto di partenza, che arriva grazie al talento, all’impegno quotidiano e ad una preparazione rigorosa. Sara si è formata sotto la guida del maestro Fabrizio Natalicchio, che l’ha accompagnata con passione e professionalità nel percorso di studi, trasmettendole la disciplina e l’amore per la danza classica.

Da settembre 2025, Sara frequenterà il secondo corso femminile della scuola, un passaggio che segna l’inizio di un cammino ancora più intenso e stimolante. L’ammissione alla Scuola dell’Opera di Roma rappresenta per la giovane ballerina non solo un riconoscimento delle sue doti artistiche, ma anche l’inizio di un’avventura che potrà aprirle le porte dei più importanti palcoscenici nazionali e internazionali.

Con determinazione e leggerezza, proprio come in un passo di danza, Sara guarda ora al futuro, pronta a trasformare i suoi sogni in realtà.

“Sono felice di aver stretto la mano alla piccola Sara Di Benedetto e aver visto nei suoi occhi tutta l’emozione di chi si trova davanti ad un grande risultato, ma sa bene che è solo l’inizio di una strada meravigliosa”, le parole del Sindaco Angelantonio Angarano sui social. Sara, biscegliese, appena 12 anni, è stata ammessa Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dall’étoile Eleonora Abbagnato. Un traguardo eccezionale che ci rende tutti orgogliosi. Un abbraccio a mamma Elisabetta e al suo maestro Fabrizio Natalicchio che, ne sono certo, sapranno accompagnare al meglio i passi coraggiosi di Sara in questa nuova sfida”.