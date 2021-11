La biscegliese Piera Losciale vince la VI edizione del contest nazionale MAKEtoCARE

Lo scorso 27 ottobre nella cornice del “The Hive Rome” si è tenura la fase finale del contest nazionale MAKEtoCARE che ha visto trionfare la biscegliese Piera Losciale con il dispositivo “SwimAble“, ideato in collaborazione con l’associazione di volontariato E-Nable Italia.

“SwimAble” è stato selezionato tra gli oltre trecento progetti partecipanti al contest che raccoglie le innovazioni utili ad incontrare i bisogni reali delle persone affette da qualsiasi forma di disabilità. Il dispositivo si propone come ausilio per bambini e bambine con disabilità agli arti superiori che si approcciano all’attività motoria in acqua.

“È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Non mi sarei mai aspettata di arrivare in finale e riuscire a vincere – ha dichiarato la giovane studentessa biscegliese – Mi sono iscritta al contest per fare una nuova esperienza con il desiderio che SwimAble potesse essere d’aiuto anche a chi ancora non lo conoscesse. Questa sogno si è tramutato in realtà!”

Piera Losciale sta frequentando il corso di laurea magistrale in Product Design presso il Politecnico di Bari ed ha ideato il dispositivo durante la stesura della tesi triennale in Design medicale. In quanto vincitrice di MAKEtoCARE, presenterà SwimAble anche in Israele dinanzi ai maggiori stakeholder in ambito Med-Tech.