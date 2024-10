La biscegliese Nadia Di Liddo nominata coordinatrice nazionale del Forum Giovani 2024

Confcommercio Bisceglie plaude alla prestigiosa nomina di Nadia Di Liddo, figura esperta in ambito di cooperazione internazionale, alla carica di coordinatrice nazionale del Forum Giovani 2024, promosso dalla Rete Rurale Nazionale.

“Questo rilevante incarico – si legge nella nota di Confcommercio – evidenzia l’instancabile impegno a favore delle politiche giovanili e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Nadia Di Liddo, biscegliese doc, rappresenterà l’Italia al Seminario di Formazione e Networking sul Programma Erasmus+, intitolato “Rural Youth Empowerment: Unlocking Erasmus+ & European Solidarity Corps”. Il seminario, che si terrà a Pärnu, in Estonia, dal 4 all’8 novembre, costituisce un’opportunità straordinaria per rafforzare la collaborazione internazionale e condividere le migliori pratiche per lo sviluppo delle aree rurali e delle politiche giovanili”.

«Confcommercio Bisceglie plaude con grande entusiasmo al percorso di Nadia, il cui impegno e la cui competenza stanno riscuotendo riscontri lusinghieri e positivissimi a livello europeo. Questa nomina è la dimostrazione dell’eccellenza che giovani del nostro territorio sanno mettere in campo in contesti così prestigiosi. Confcommercio Bisceglie le augura il meglio per questa nuova sfida. Saprà senza dubbio distinguersi per la sua professionalità e la sua dedizione», ha dichiarato Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie.

«Ho accolto con piacere la nomina: è il segno che sul lavoro svolto sinora presso il Gal Ponte Lama è accesa una spia verde – dichiara Nadia Di Liddo -. Mi piace pensare che tutto ciò per cui lavoriamo e che pianifichiamo abbia ricadute importanti sul territorio e che le cooperazioni internazionali che intessiamo siano utili allo sviluppo e alla crescita della Terra che amiamo. Siamo alla terza edizione di questo importante meeting internazionale, già nel corso della prima edizione il nostro concittadino fu esponente di un’idea imprenditoriale legata al turismo esperienziale che fa luce sui talenti di casa nostra, un’idea ancora in corso e che riscuote consensi e partecipazione e stimola la promozione del territorio. Grazie anche al dirigente del Liceo Linguistico Da Vinci, professor Musci, per aver concesso a due studentesse di vivere l’esperienza nazionale del Forum Giovani. Sarà l’occasione per affinare skills e toccare con mano importanti contesti professionali».