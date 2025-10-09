La biscegliese Claudia Dell’Olio vince 100mila euro ad “Affari Tuoi”

Grande serata di emozioni per Bisceglie, protagonista ieri su Rai 1 nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. In gara c’era Claudia Dell’Olio, originaria di Bisceglie e impiegata in un ristorante dell’aeroporto di Bari, accompagnata dal marito Leonardo, che lavora nel settore della logistica per un’azienda di cavi elettrici. La coppia, che ha un figlio di nome Francesco, ha vissuto una partita altalenante ma ricca di colpi di scena, conclusasi con un trionfo da 100mila euro.

L’inizio non è stato dei migliori: già nelle prime chiamate sono usciti i pacchi da 200mila e 300mila euro, un duro colpo per i concorrenti pugliesi. Alla prima offerta, il “Dottore” ha proposto il Cambio, ma Claudia ha deciso di tenersi stretto il suo pacco numero 14.

Dopo una serie di pacchi blu, la fortuna ha iniziato a sorridere alla coppia. Con ancora in gioco i 100mila euro, il Dottore ha offerto 19mila euro, ma i concorrenti hanno rifiutato, fiduciosi. Poco dopo, con cinque pacchi rossi rimasti – tra cui 75mila e 100mila euro – Claudia ha accettato di cambiare pacco, passando dal 14 all’11. Una decisione fortunatissima: il pacco ceduto conteneva 0 euro.

Con un solo pacco blu da 50 euro rimasto e ben cinque pacchi rossi, il Dottore ha rilanciato con un’offerta da 25mila euro. Claudia, sostenuta dal marito, ha deciso di proseguire. Dopo aver eliminato i 75mila euro, il gioco si è ristretto ai pacchi da 10mila, 15mila, 20mila e 100mila euro.

Dopo aver eliminato il pacco da 10mila euro, sono rimasti in gioco solo 15mila e 100mila euro. L’ultima offerta del Dottore è stata pesantissima: 57.500 euro. Ma Claudia ha rifiutato ancora una volta. Alla fine, la scelta si è rivelata perfetta: nel suo pacco c’erano 100mila euro.