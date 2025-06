La biscegliese Antonella Mastrodonato vince la Sim Marketing for Good 2025

Una giovane studentessa biscegliese ha dimostrato come il marketing possa essere uno strumento di sensibilizzazione e inclusione. Antonella Mastrodonato, 24 anni, iscritta al corso di Economia e Management dell’Università di Bari, ha conquistato il primo posto alla seconda edizione della “SIM Marketing for Good”, la sfida digitale ideata dalla Società Italiana Marketing in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro.

Obiettivo dell’iniziativa: accendere i riflettori sulla sordocecità e promuovere la conoscenza dei diritti delle persone che vivono senza udito e vista. Un traguardo importante, considerato che alla competizione hanno partecipato ben 361 studenti e studentesse provenienti da 19 università italiane.

Il progetto si è svolto su Instagram: ogni partecipante ha realizzato da due a cinque stories con lo scopo di generare traffico verso una pagina web dedicata sul sito della Lega del Filo d’Oro, contenente informazioni utili e il “Manifesto delle persone sordocieche”. In totale, l’iniziativa ha prodotto 1.023 stories, attirato 4.989 visite uniche e potenzialmente raggiunto oltre 304.000 persone.

Antonella Mastrodonato ha realizzato tre stories toccanti: la prima, la lettura di una lettera scritta da una persona sordocieca per dare voce a chi spesso resta inascoltato; la seconda, un focus emozionale sulla parola “insieme”, come valore di comunità e supporto; la terza, un esperimento empatico per provare la quotidianità di chi non vede e non sente, coprendosi gli occhi e indossando cuffie con volume alto.

«La Società Italiana Marketing è impegnata da sempre a promuovere una cultura di marketing positiva e costruttiva – ha commentato Daniele Dalli, presidente della SIM – orientata alla creazione di valore non solo nel mondo del business, ma anche nel terzo settore. Coinvolgere studenti e docenti in questa sfida è stata una delle cose più belle che abbiamo fatto».