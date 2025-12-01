La Biblioteca “Mons. Pompeo Sarnelli” inaugura il Punto Bebè

La Nuova Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” amplia la sua offerta con il nuovo Punto Bebè, uno spazio pensato per accogliere genitori e bambini da 0 a 2 anni e per favorire l’avvicinamento alla lettura fin dalla primissima infanzia. La presentazione ufficiale alla cittadinanza si terrà sabato 6 dicembre alle ore 10.00.

Il Punto Bebè introduce un ambiente dedicato, accogliente e attrezzato, dove i più piccoli potranno esplorare libri, materiali sensoriali e strumenti pensati per la loro età. L’area comprende inoltre uno spazio per l’allattamento e un fasciatoio per il cambio dei pannolini, così da offrire alle famiglie un servizio completo e confortevole.

Subito dopo la presentazione è previsto un laboratorio di lettura condivisa rivolto ai bambini da 0 a 2 anni insieme ai loro genitori. L’attività, curata dal personale qualificato della cooperativa Lilith Med 2000 che gestisce la Biblioteca, punta a stimolare lo sviluppo linguistico ed emotivo dei più piccoli, promuovendo una relazione precoce e positiva con i libri.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, con posti limitati. Per iscriversi è consigliato compilare il modulo disponibile al link: https://form.jotform.com/253304630716350.