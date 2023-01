La Befana della solidarietà fa tappa alla Caritas di Bisceglie

Passerà anche dalla Caritas Bisceglie la Befana e lo farà sabato 7 gennaio alle ore 16.30.

L’appuntamento con la solidarietà prevede un passaggio dalla libreria “Prendi Luna” per donare un libro e poi in Caritas (via prod. Mauro Terlizzi 24)

“E’ un bene per i bambini– si legge nella nota della Caritas –perché Cetta e Mauro, titolari della libreria “Prendi Luna”, continueranno a raccogliere libri e giochi che i concittadini vorranno destinare alla Caritas. E’ questo che la Befana invita a fare: un salto in via Ottavio Tupputi dove troveranno nella libreria un bel cesto coi doni già raccolti finora e che, uniti a quelli dell’Associazione “Impegno Solidale”, faranno la gioia di tanti bimbi! Tutti saranno poi distribuiti sabato”.