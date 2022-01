La Befana della Caritas di Bisceglie: donati libri e giocattoli a decine di famiglie

Sono state tante le operazioni che hanno impegnato gli instancabili volontari della Caritas di Bisceglie nel periodo dell’Epifania. Oltre al cesto di libri donati dalla libreria “Prendi luna” e ai giocattoli portati dalla Croce Rossa di Molfetta, c’erano tutti i giochi che sono stati “donati” dai Biscegliesi nel corso dell’anno da controllare, “sanificare”, separare per fasce d’età e incartare.

L’acuirsi della pandemia e la pioggia hanno reso meno festosa la distribuzione, ma certamente non meno significativa. Inviate dalle Caritas parrocchiali, sono giunte presso i Cappuccini tante famiglie, ma per evitare affollamenti nel locale dell’emporio ecosolidale dove erano stati disposti i doni, si è dovuti entrare uno alla volta per ricevere dalle Befanine i doni destinati ai propri bambini.

“Gli occhi di tutti erano sorridenti sia per l’abbondanza dei doni ricevuti, sia per i dolci. La mascherina, ancora una volta, impediva di vedere le espressioni sorprese e felici dei bimbi presenti, ma anche dei genitori”, scrive Sergio Ruggieri della Caritas cittadina. “Se tutto questo è stato possibile lo si deve alla generosità dei nostri concittadini ed alla sensibilità di Cetta e Mauro, titolari della libreria Prendi Luna, e dei volontari della Croce Rossa. Sembra riduttivo dire solo ‘Grazie’, ma anche questa è solidarietà: si manifesta in tantissimi modi e ci fa sentire utili e vicini a chi ne ha bisogno”.