La Befana arriva alla Caritas Bisceglie e rende felici cinquanta bimbi delle parrocchie

Una cinquantina di bimbi arrivati dalle varie parrocchie biscegliesi ha incontrato la Befana lo scorso 8 gennaio nella sede Caritas di Bisceglie.

Dai neonati ai ragazzi che frequentano la scuola elementare, tutti hanno trascorso un paio d’ore di allegria dando anche tanta serenità ai genitori e nonni che li avevano accompagnati. “Merito della Befana Angela – si legge nella nota Caritas – che non si è risparmiata ed ha fatto tante foto coi bambini oltre a distribuire doni, panettoni e cioccolatini per tutti”.

Un lavoro più armonico quest’anno grazie ai tanti volontari e volontarie che hanno agevolato il compito di distribuzione, sanificato, controllati tutti i giochi e, impacchettati con indicazione, su ciascun pacco-regalo, del sesso e dell’età del/della bambino/a cui il gioco o il libro era destinato.

“Un ulteriore aiuto la Befana Angela lo ha ricevuto – fa sapere Caritas Bisceglie – dai dieci clown dell’Associazione “L’albero del sorriso” che hanno animato il pomeriggio con giochi, palloncini, trenini e balli: e il sorriso era su tutti i visi dei bambini ed anche su quello degli adulti”.

“La Caritas può contare sulla presenza di tanti volontari” – ha commentato Sergio Ruggieri a fine pomeriggio – “ma è rilevantissimo il contributo di tante associazioni che, riconoscendo il nostro lavoro, si prodigano per apportare il loro contributo e rendere i vari momenti più leggeri e divertenti, come è successo oggi. Il grazie va quest’anno a “L’albero del sorriso”, associazione di Trani, ma che ha tra i suoi operatori volontari anche dei biscegliesi, come Luisiana, Antonietta ed Ivan che si sono prodigati ad inventare giochi ed intonare canzoncine per i bimbi, ma anche ad intervenire opportunamente per coinvolgere i bimbi più timidi o gli ucraini che poco conoscono ancora la nostra lingua e se ne rimanevano in disparte. Ed hanno avuto successo perché alla fine tutti erano coinvolti”.

“Un grande grazie va all’associazione “Impegno Solidale” ed alla libreria “Prendi luna” che quest’anno hanno contribuito alla raccolta di giochi e libri che sono poi stati distribuiti. E dietro le quinte, mentre la Befana Angela distribuiva i doni aiutata da Angelica, Sara, Carmela, Anastasia e tanti altri, le responsabili delle due Associazioni già cominciavano a prendere accordi per una bella festa di Carnevale in maschera”.