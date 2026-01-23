La banda di Bisceglie riconosciuta come Bene Immateriale del Patrimonio Culturale Pugliese

Il Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia ha avviato le procedure per la creazione dell’Inventario Regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia, con un’area completamente dedicata alle Bande da Giro e alle Bande della Tradizione Musicale Pugliese. Lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie” è stato cosi riconosciuto quale Bene Immateriale del Patrimonio Culturale Pugliese.

Un riconoscimento, l’ennesimo, che non arriva certo a caso. La banda di Bisceglie risulta essere tra le più antiche e longeve del sud Italia, giungendo quest’anno alla sua 194esima stagione concertistica dalla sua fondazione. In questi quasi due secoli tale realtà musicale è stata motivo di orgoglio per la Città di Bisceglie e per tutta la Puglia, riconosciuta soprattutto al di fuori del territorio comunale, regionale e nazionale per la professionalità e l’alto livello artistico.

“Essere riconosciuti quale Bene Immateriale del Patrimonio Culturale della Regione Puglia è per noi motivo d’onore e vanto e rappresenta un traguardo per tutte queste realtà che da sempre fanno della musica un dono da preservare nella tradizione ma soprattutto ci stimola a migliorare e a credere ancora nella musica e nella banda, nostra tradizione prettamente locale”, commentano i diretti interessati.

Da sempre la banda musicale biscegliese si è contraddistinta per essere al passo con i tempi partendo dal vasto repertorio della musica originale per banda e degli autori locali, ovvero le imponenti marce sinfoniche e le marce funebri tipiche del periodo pasquale, fino ai tradizionali sunti d’opera lirica che hanno rappresentato, sin dal secolo scorso, la peculiarità di questo tipo di formazione musicale. Tale repertorio nel tempo si è arricchito anche dell’immancabile musica leggera e da film, italiana e internazionale, che resta costante motivo di apprezzamento da parte degli ascoltatori. Non di secondo valore i concerti per le Istituzioni (Polizia di Stato e Carabinieri) in cui la Banda di Bisceglie è stata invitata ad eseguire come spesso nell’ultimo ventennio, ospite di importanti Festival, teatri e manifestazioni, esibendosi, con la presenza di strumentisti solisti e di cantanti di altissimo livello, in concerto e spettacoli creati ad hoc al fine di formare un nuovo pubblico consapevole del valore della musica e della letteratura musicale bandistica e nuove generazioni di musicisti a fiato.

Al sodalizio biscegliese va, inoltre, riconosciuto un grande contributo nell’aver creato, nel tempo, un percorso mirato sul territorio essendo composta infatti, a maggioranza da musicisti professionisti di età inferiore ai 35 anni di cui moltissime donne, donando ulteriore valore e slancio verso il futuro. Tutto questo, specialmente, grazie alla lungimirante idea avuta nel 2003 dai soci fondatori dell’Associazione “I Fiati” che gestisce la banda Città di Bisceglie, attualmente presieduta dal M° Nicola Parisi, che hanno ricostituito con forte base locale il complesso musicale biscegliese ottenendo successi, riconoscimenti e premi prestigiosi sotto la direzione del M° Benedetto Grillo – ufficialmente dal 2018 43esimo direttore della banda musicale dopo validissimi Maestri – che ha portato la banda biscegliese a risultati mai raggiunti prima d’ora.