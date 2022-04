IV Circolo “Don Pasquale Uva”, al via tutti i progetti extracurricolari e PON / DETTAGLI

Il IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” comunica l’attivazione di un’offerta formativa ricca e diversificata.

Dal 2 Aprile partiranno i progetti inseriti nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR) finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e per la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19.

Si parte con il modulo “Volleyball… Che passione” sotto la guida esperta della Prof.ssa Chiara Valente, tecnico di I grado presso Sportilia Volley Bisceglie.

Contemporaneamente prende avvio il modulo “I love My bike” affidato all’esperto nel settore Pietro Loconsolo, presidente della LudoBike di Bisceglie.

Dal 7 aprile, invece, avrà inizio il modulo “Pianoforte… Che magia!” sotto l’attenta regia del M° Cosmo Marzo.

L’offerta formativa si amplia, inoltre, con alcuni progetti extracurricolari d’istituto che già sono in corso.

“Early English Project” rivolto a tutti i bambini cinquenni della scuola dell’infanzia, finalizzato ad una prima alfabetizzazione dell’inglese in previsione dell’ingresso alla scuola primaria.

“Più forti in italiano” rivolto ad alunni immigrati o figli di immigrati o in forte svantaggio socio culturale frequentanti le classi terze, quarte e quinte, finalizzato al recupero e rinforzo dei diversi usi e registri della lingua italiana.

“Includi – amici” rivolto ad alunni autistici di tutte le classi seconde, guidati dai loro compagni di classe (tutor), finalizzato all’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’autismo e, dunque, alla promozione di una concreta inclusione.

“Je parle francais” rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte in un’ottica di verticalità con il successivo grado di scuola.

“Fahrenheit 451 – Progetto lettura” rivolto a tutti i bambini cinquenni della scuola dell’infanzia che costituisce un primo approccio alla lettura e al mondo del teatro e della drammatizzazione.