Italiana Assicurazioni Bovio Bisceglie premiata in Brasile tra le migliori realtà internazionali

Continua a raccogliere premi e gratificazioni l’agenzia Italiana Assicurazioni Bovio di Bisceglie che nelle scorse ore è stata premiata in Brasile risultando tra le migliori realtà del panorama internazionale del settore.

L’assicurazione biscegliese, guidata da Beppe Di Luzio, è stata tra le assolute protagoniste della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo a Rio de Janeiro.

“Vogliamo dedicare un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno sempre creduto in noi – si legge nella nota divulgata dal Italiana Assicurazioni Bovio – che hanno riposto la massima fiducia nella nostra squadra. È grazie a voi se siamo diventati un team attentissimo alle esigenze dei nostri clienti, sempre pronti a fornire contenuti di grande importanza e a coccolarli con cura e dedizione. Siamo davvero grati per la fiducia che ci avete dimostrato, perché è grazie a voi se siamo cresciuti e ci siamo posizionati tra le prime 5 agenzie strutturate in Italia, unica nel Sud. Il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti non si placa qui. Continueremo a dare il massimo per offrire sempre il meglio, per superare le aspettative e per far sentire ogni cliente speciale. Grazie di cuore a tutti voi che siete stati al nostro fianco, grazie per averci dato l’opportunità di realizzare grandi cose insieme. Siamo entusiasti di ciò che il futuro ci riserva e non vediamo l’ora di condividere ancora tante emozioni e successi con voi”.