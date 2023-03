Italiana Assicurazioni Bisceglie “Bovio” vince l’Ipf Awards, Di Luzio: “Grazie a chi ripone fiducia in noi”

Nuovo importante riconoscimento per l’agenzia Italiana Assicurazioni di Bisceglie “Bovio” che lo scorso 27 marzo ha ricevuto l’Ipf Awards 2023 all’Hotel Principe di Savoia di Milano.

Un premio che da ancor più lustro al lavoro di Giuseppe Di Luzio, Agente generale di Italiana Assicurazioni, ed a quello del suo staff preparato premiati per la miglior immagine aziendale a livello di performance protection per il 2022.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno sempre riposto massima fiducia in noi – ha commentato Di Luzio – permettendoci di creare un team altamente attento alle esigenze dei nostri clienti, fornendo loro contenuti di grande importanza e coccolandoli sempre con premura e dedizione. Siamo grati per la vostra fiducia e continueremo ad impegnarci per offrire il meglio ai nostri clienti”.