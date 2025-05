Italia Nostra Bisceglie protagonista delle Giornate Europee dell’Archeologia

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, che si terranno il 13, 14 e 15 giugno, la Soprintendenza ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio, guidata dall’architetta Guarnieri, ha scelto di rendere omaggio alla sezione di Italia Nostra di Bisceglie con un evento speciale.

Il momento clou sarà rappresentato da un convegno pubblico e gratuito in programma giovedì 13 giugno a partire dalle ore 15:00, organizzato in collaborazione con Italia Nostra Bisceglie. L’appuntamento non solo rientra nel calendario ufficiale delle Giornate Europee dell’Archeologia, ma celebra anche il 70º anniversario dalla fondazione di Italia Nostra APS, nata nel 1955 per tutelare il patrimonio storico, artistico e naturale del nostro Paese.

Il convegno vedrà la partecipazione della Soprintendente Arch. Guarnieri, di dirigenti istituzionali, docenti delle Università di Bari e Siena – quest’ultima responsabile degli scavi nel sito di Santa Croce – oltre a esperti in archeologia, geologia e storia. Tra gli interventi previsti anche quello del professor Campisi, Segretario Generale di Italia Nostra nazionale, e del presidente del Gruppo Scout di Bisceglie. In attesa di conferma anche la presenza del Comando Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Bari, e delle principali realtà associative locali.

Venerdì 14 giugno, in mattinata, sarà invece dedicata a un’occasione rara: la visita guidata del sito archeologico delle Grotte di Santa Croce, situato nel territorio biscegliese. L’escursione sarà condotta da esponenti della stessa Soprintendenza, offrendo così una lettura autorevole e approfondita del valore scientifico e storico di un luogo che rappresenta uno dei principali simboli dell’archeologia pugliese.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale e testimonia la centralità della sezione biscegliese di Italia Nostra nella difesa attiva e partecipata dei beni comuni. Si attende la definizione del programma definitivo e la conferma degli ultimi relatori, ma già si prevede un ampio coinvolgimento di cittadini, studiosi, istituzioni e appassionati di storia e cultura.