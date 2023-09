IT-alert, in arrivo anche a Bisceglie i messaggi test di allarme sui cellulari / DETTAGLI

Oggi, giovedì 14 settembre alle ore 12 in Puglia, i telefoni cellulari di tutti i cittadini presenti sul territorio regionale saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale.

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo quotidianamente e regolarmente abituati.

Chi riceve il messaggio di test non dovrà fare nulla se non leggere il messaggio. L’invito è quello di andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento. Toccherà poi martedì 19 settembre, alle ore 12.00, agli abitanti della Basilicata.

Superata la fase di test, IT-alert consentirà di informare la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense.

È importante sottolineare che IT-alert e non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle.

La capacità di ricevere i messaggi dipenderà anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare: i test serviranno a verificare tutte le eventuali criticità per ottimizzare il sistema.