Istituzione marchio DE.C.O., Confcommercio: “Occasione per promuovere identità e sviluppo”

Confcommercio Bisceglie ha accolto con grande entusiasmo l’istituzione del marchio DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), avvenuta ufficialmente nel corso della seduta del Consiglio Comunale di lunedì 23 settembre. Un’iniziativa che mira a proteggere e promuovere le eccellenze agroalimentari e gastronomiche del nostro territorio.

«Questo riconoscimento garantisce l’origine e la qualità dei prodotti tipici biscegliesi e, nel contempo, valorizza profondamente il legame storico e culturale che questi prodotti hanno con le tradizioni locali – mette in evidenza Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. L’introduzione del marchio DE.C.O. rappresenta un’occasione strategica per rafforzare l’identità territoriale e promuovere lo sviluppo economico sostenibile delle nostre imprese. La possibilità per le attività del settore agricolo, ittico, artigianale e commerciale di ottenere questo marchio consente una promozione efficace a livello nazionale e internazionale, dando risalto al marchio “Made in Bisceglie”».

In linea con la missione di Confcommercio di valorizzare il territorio, «questa iniziativa contribuisce a preservare le tradizioni locali, esaltando i saperi tramandati da generazioni e creando nuove opportunità nel marketing territoriale. Sostenere i prodotti locali significa supportare non solo l’economia, ma anche un’eredità culturale che arricchisce la nostra comunità», sostiene il presidente Carriera.

Confcommercio Bisceglie è convinta che il marchio DE.C.O. rappresenti sicuramente una certificazione di qualità, ma anche e soprattutto uno strumento che stimola lo sviluppo di un modello economico integrato, dove storia, cultura e innovazione si fondono per offrire un futuro prospero alle imprese locali.