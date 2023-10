Istituto Dell’Olio: “Lezioni in ogni ambiente disponibile, anche non destinati ad aula”

“Si comunica che, facendo ricorso ad ogni ambiente disponibile, anche quelli non originariamente destinati ad aula scolastica, a partire da mercoledì 25 ottobre 2023, le attività didattiche potranno riprendere secondo l’organizzazione ordinaria”. A comunicarlo attraverso una nota ufficiale è il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Dell’Olio”.

“Sono parimenti ripristinate tutte le attività pomeridiane – prosegue la nota – incluse le votazioni per il rinnovo annuale degli organi collegiali. Preme evidenziare che la soluzione adottata è stata individuata e resa concreta attingendo alle sole energie interne a questa istituzione scolastica”.

Nel frattempo stamane Pierpaolo Pedone, vicepresidente della Provincia Bat, competente sugli istituti di istruzione secondaria superiore, ha ricevuto in Sala Consiliare una delegazione di studenti dell’IISS Dell’Olio, insieme ad una rappresentanza di genitori.

“La Provincia, come assicurato stamane dal Vicepresidente Pedone – si legge in una nota del sindaco Angarano – provvederà ad eseguire interventi mirati in tempi brevi per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua nell’ala dell’edificio in cui si è verificata la criticità. Agli studenti abbiamo quindi ribadito che da parte delle Istituzioni c’è tutta la volontà di migliorare le condizioni dell’istituto scolastico, che pur da molti anni presenta criticità di diversa natura. Affinché ciò sia possibile, naturalmente, è necessaria la collaborazione di tutti”.