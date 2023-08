Istituto “Dell’Olio”, lavori in fase di ultimazione, Pedone (Bat): “Avvio anno scolastico regolare”

“Il 14 settembre le studentesse e gli studenti dell’Istituto Giacinto Dell’Olio di Bisceglie saranno regolarmente in classe per l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024“, parola del vice presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Pierpaolo Pedone, che risponde alle domande di Bisceglie24 in merito allo stato dei lavori che stanno interessando l’istituto scolastico biscegliese afferente, quanto a competenze, proprio all’Ente Provincia.

“I lavori sono quasi al termine: per l’intera superficie che andava ripavimentata si stanno posizionando i battiscopa. Fa eccezione una piccola area, quella riservata agli uffici di segreteria e presidenza, un 10% circa della superficie che si è lasciata in uso con l’intesa di liberarla appena terminata l’intera superficie. Ora dovrebbero trasferire per pochi giorni le segreterie in aule già terminate per completare anche quel 10% circa”, spiega Pedone.

“Attendiamo dunque che venga lasciata libera l’area uffici per completare gli interventi”, conclude il vice presidente Pedone.

Di seguito photogallery delle aree già completate