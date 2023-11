Istituto “Dell’Olio”, interviene il presidente della provincia: “Rispettati tutti gli impegni assunti”

In riferimento alle dichiarazioni rese dal personale dell’Istituto Superiore “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie e apparse su alcuni organi di stampa (LEGGI QUI), il presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto ha diramato un comunicato stampa per fare “alcune precisazioni sia di metodo che di merito”.

“Per quanto riguarda il metodo, la Provincia Barletta – Andria – Trani, che mi onoro di rappresentare, è intervenuta sull’Istituto Dell’Olio di Bisceglie in occasione del tavolo istituzionale convocato e presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto dr.ssa Rossana Riflesso. Nel merito, sono stati rispettati finora tutti gli impegni assunti in quella sede. In particolare, sono stati affidati i lavori necessari per il superamento delle criticità dell’immobile con Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 14/09/2023, come comunicato al Dirigente Scolastico con nota del 07/11/2023”, scrive Lodispoto.

“A seguito dell’affidamento, la Ditta incaricata ha eseguito gli opportuni sopralluoghi per avviare i lavori entro e non oltre il 30 Novembre 2023, come previsto dagli accordi contrattuali. Tali lavori prevedono tra le altre, il rifacimento totale delle impermeabilizzazioni alle coperture in modo da scongiurare le infiltrazioni da acqua meteorica, e i lavori di adeguamento antisismico per salvaguardare la tutela degli studenti e del personale scolastico. Come è evidente dai fatti, ritengo quantomeno ingenerose le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa che hanno diffuso notizie infondate”, accusa il presidente della provincia.

“L’auspicio, per il futuro, è che se le istituzioni scolastiche avessero necessità di informazioni aggiuntive oltre quelle diffuse nelle sedi istituzionali opportune, sappiano di poter contare sulla disponibilità e sulla collaborazione della Provincia, anche per evitare di incorrere in ulteriori imprecisioni che danneggiano in primo luogo chi le diffonde”, conclude Lodispoto.