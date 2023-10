Istituto “Dell’Olio”, il dirigente scrive al Ministero: “Quindici aule indisponibili per lezioni”

Il Dirigente scolastico dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Giacinto Dell’Olio”, Mauro Leonardo Visaggio, ha inviato una lettera al Ministro dell’istruzione, al Prefetto e al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, invitandoli ad “esercitare ogni azione ritenuta opportuna perché si risparmi alla comunità scolastica, già provata da una serie interminabile di disagi conseguenti alle precarie condizioni di manutenzione dell’edificio scolastico, sovrappostesi nei decenni, le ulteriori, intollerabili, difficoltà emergenti”.

La lettera arriva dopo che, il 17 ottobre scorso, quale conseguenza di, ricorrenti, copiose infiltrazioni d’acqua, “il competente Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Barletta ha disposto il non utilizzo della suddetta area che comprende il piano primo e il piano terra (aule, servizi igienici e ripostigli), situati a sinistra del corpo scale principale dell’istituto in parola”, scrive il Dirigente.

“Quindici aule dell’edificio che ospita questa istituzione scolastica sono, ad oggi, indisponibili alle attività didattiche”, continua Visaggio. “A modesto parere dello scrivente, escluso un limitato numero di aule direttamente interessate dalle infiltrazioni, la gran parte di quelle interdette potrebbero essere ripristinate mettendo in sicurezza l’impianto elettrico attraverso minimi interventi di manutenzione propedeutici alla necessaria verifica da parte di un tecnico abilitato, ma ad oggi non risulta che l’Ente Provincia territorialmente competente abbia disposto alcun sopralluogo tecnico anche solo al fine di valutare i danni e gli interventi da attuare per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’edificio scolastico”, si legge nella lettera.