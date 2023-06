Istituto “Dell’Olio” chiude tre mesi per lavori di ristrutturazione: maturità a Carrara Reddito

L’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie chiude per tre mesi per via dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza che interesseranno l’intero edificio.

A comunicarlo è, attraverso il sito della scuola, il dirigente scolastico Mauro Leonardo Visaggio in seguito alle disposizioni emanate dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, responsabile dei plessi di scuola superiore del territorio provinciale.

Secondo il cronoprogramma degli interventi, i lavori partiranno lunedì 19 giugno per terminare il 10 settembre, in tempo per la riapertura per l’anno scolastico 2023/2024.

Tra gli interventi vi saranno la sostituzione della pavimentazione e del massetto sottostante, la realizzazione del massetto di sottofondo leggero e la posa in opera della nuova pavimentazione su una superficie di quasi 3.300 metri quadri.

Pertanto gli esami di maturità si terranno nella scuola “Sergio Cosmai” di Carrara Reddito.

Saranno trasferiti entro questo fine settimana, a spese della Provincia, banchi, sedie, armadi e l’occorrente per lo svolgimento degli esami di Stato.

Le attività amministrative si svolgeranno regolarmente all’interno dell’istituto “Dell’Olio” per tutta la durata dei lavori. I corsi di recupero, invece, si terranno a luglio al liceo “da Vinci” di Bisceglie.