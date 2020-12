Istituto “Cosmai” di Bisceglie – Orientamento 2020/2021 – DATE e COME PRENOTARSI

E’ disponibile on line il modulo per prenotarsi per gli Open Days dell’Istituto “Sergio Cosmai” di Bisceglie in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021.

Sul link apposito (clicca qui) è possibile prenotarsi per saperne di più circa gli indirizzi “Manutenzione”, “Sociosanitario” e “Odontotecnico”, ma anche per “Open Day Generale” e “Moda” e “Audiovisivo” per gli istituti con sede a Trani.

Prima data è quella di oggi, 20 dicembre, ultima il 16 gennaio. “Lasciati baciare dal Cosmai…la scuola che ti ama!”, questo lo slogan scelto per gli Open Days dall’istituto diretto dal prof. Donato Musci.