Isola ecologica mobile: persistono criticità, Spazio Civico chiede interventi immediati

Nei mesi scorsi Spazio Civico Bisceglie aveva segnalato diverse criticità riguardanti l’isola ecologica mobile di via Bellini, nel quartiere San Francesco: il sistema elettronico non funzionante, i contenitori spesso colmi con sportelli aperti, cumuli di rifiuti ai lati e l’assenza di sanzioni per gli abbandoni illeciti.

A seguito delle richieste avanzate all’Amministrazione comunale, alcune misure sono state adottate: l’isola è stata spostata in un punto videosorvegliato nei pressi del rondò di via Fragata e sono stati applicati adesivi che segnalano la presenza di telecamere. I primi effetti sono stati evidenti: il cumulo di immondizia in via Bellini non si è più formato e gli abbandoni attorno all’isola sono notevolmente diminuiti.

Persistono però problemi. Non è stato definito un calendario di svuotamento, né è stata aumentata la frequenza dei controlli. Accade ancora che i contenitori risultino pieni per giorni, impedendo il conferimento dei rifiuti e spingendo i cittadini a riportarli a casa o ad abbandonarli nelle vicinanze. Inoltre, lo svuotamento avviene spesso quando i sacchi sono già accumulati all’esterno, con conseguenze igieniche, estetiche e funzionali che minano l’efficacia stessa del servizio.

Spazio Civico chiede quindi all’Amministrazione comunale di:

garantire controlli e svuotamenti quotidiani, oppure stabilire giorni prestabiliti per lo svuotamento dell’isola;

rimuovere i rifiuti abbandonati nelle aree circostanti;

utilizzare la videosorveglianza già attiva per sanzionare i responsabili degli abbandoni.

Il movimento ricorda che, secondo il Servizio Politiche Fiscali della UIL, la provincia risulta tra quelle con la Tari più alta in Italia, mentre Bisceglie ha registrato a settembre 2025 solo il 63% di raccolta differenziata, un dato tra i più bassi degli ultimi anni. Dopo otto anni di amministrazione, si rileva un arretramento rispetto agli obiettivi raggiunti in passato, sia sul piano della qualità della raccolta differenziata sia nella percezione complessiva della pulizia urbana.