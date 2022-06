IRSEA, terminato il percorso di formazione “Operatore della ristorazione – servizi di sala e bar”

Dopo tre lunghi anni ed una pandemia a complicare non poco la situazione è terminato il percorso di formazione «Operatore della ristorazione – servizi di sala e bar» svolto dalla IRSEA Società Cooperativa Sociale, voluto dalla Regione Puglia.

Durante il corso i giovani allievi, oltre alle lezioni in aula tenute da professionisti del settore, hanno anche svolto la preziosa fase di stage in prestigiose e storiche strutture di Bisceglie e dell’hinterland, come Villa Torre Rossa, Villaggio Lido Nettuno, Pizzeria Cantuccio, Bar Meeting, durante il quale i ragazzi si sono cimentati, sotto l’occhio vigile dei tutor aziendali, nelle attività di servizio in sala ed al bar,

Il percorso è stato un discreto successo nonostante le grandi difficoltà causate dal COVID 19 (formazione a distanza, rallentamento delle attività, etc.), molto apprezzato non solo dai ragazzi che hanno conseguito la qualifica professionale, ma anche dai responsabili delle strutture ricettive che hanno potuto trasmettere il loro sapere ed esperienza per avviare le giovani leve ad una professione che non conosce la parola crisi, soprattutto nel Nord barese.

Nel percorso “Operatore della ristorazione” è posta attenzione non solo all’aspetto didattico e formativo ma anche a quello educativo, affinchè tale esperienza diventi per i giovani beneficiari, esclusi prematuramente dal tradizionale circuito scolastico, momento importante di promozione dei principi di convivenza civile, di partecipazione democratica e di cultura della legalità, di rispetto dei diritti umani , di apprendimento delle diversità e della ricchezza delle identità culturali, per formare cittadini solidali e responsabili.