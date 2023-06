Irsea organizza corso per “Tecnico della promozione di prodotti e dei servizi turistici”

L’Irsea organizza un corso Ifts in “Tecnico per la promozione di prodotti e dei servizi turistici”. Gli Ifts (Istituti di Formazione Tecnica Superiore) sono percorsi formativi della durata di un anno, molto pratici perché lasciano ampio spazio ai laboratori e soprattutto offrono strumenti utili e concreti per rispondere alle richieste del mondo del lavoro poiché in linea con le richieste professionali delle aziende.

Il corso in “Tecnico per la promozione dei servizi turistici” mira a formare una figura professionale in grado di analizzare le opportunità di sviluppo turistico del territorio del Nord Barese valorizzandone le risorse e progettando prodotti e servizi turistici, sia come dipendente di organizzazioni che in attività imprenditoriali autonome.

Di seguito link per potersi candidare: https://www.irsea.org/?fbclid=IwAR3FPjtZAoORitE7uv5zOG2xYAzh4Ws-nrZfT6XZY7LKMmyx4yHWm79o4so