Irsea, al via corso di “Operatore della ristorazione” per giovani disoccupati

L’IRSEA di Bisceglie avvierà prossimamente nella sua sede di via Oslo 29, l’intervento formativo sperimentale: “Operatore della ristorazione”, autorizzato dalla Regione Puglia.

“Per la prima volta nelle nostra regione – si legge nella nota – viene applicato il modello formativo ‘duale’, metodologia didattica mutuata dall’esperienza tedesca che prevede che l’apprendimento non avvenga esclusivamente nell’agenzia formativa ma anche direttamente e soprattutto in azienda. Diversi studi hanno confermato che nei paesi in cui viene adottata questa tipologia di apprendimento ci sono più bassi livelli di disoccupazione giovanile e vi è minore difficolta delle aziende a reperire il personale qualificato ricercato”.

Il percorso formativo, rivolto a ragazzi under 24, è articolato in tre annualità della durata complessiva di 3.200 ore, così articolate:

• primo anno: 800 ore di formazione d’aula e 400 ore di “azienda formativa simulata”, in cui gli allievi potranno “mettersi nei panni” dell’imprenditore di una azienda ristorativa, curando tutti gli aspetti: amministrativi, burocratici, commerciali, marketing, approvvigionamento delle materie prime, gestione sala.

• secondo e terzo anno: 800 ore di formazione in aule e 400 ore di formazione direttamente in azienda (bar, ristoranti, pizzerie, alberghi)

“Il percorso dell’IRSEA mira a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, offrendo un’opportunità alternativa di formazione a giovani in possesso della sola licenza media, ma che desiderano continuare a migliorare ed accrescere le proprie competenze e le proprie capacità al di fuori del normale circuito scolastico, orientando la propria crescita culturale prettamente al mondo professionale”.