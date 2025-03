“Io corro con te”, si rinnova la partnership tra Bisceglie Running e Confcommercio Bisceglie

“Quest’anno la corsa non competitiva ideata e organizzata dall’Associazione Bisceglie Running compie dieci anni e Confcommercio Bisceglie rinnova la collaborazione con uno degli appuntamenti clou della Città di Bisceglie che coniuga benessere, riscoperta del territorio e coinvolgimento dei commercianti biscegliesi. Un’iniziativa, dunque, lodevole e per cui invitiamo i cittadini a iscriversi per vivere una domenica mattina colorata e dinamica”.

Queste le parole del Presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera che riconferma la partnership con l’associazione organizzatrice della sei chilometri che si terrà domenica 11 maggio sul lungomare di ponente con ritrovo alle 08:00 presso Conca dei Monaci e partenza alle 09:30.

“Validissima anche l’idea di rinnovare l’appuntamento con ‘Io corro con te… e per te’ rivolta a runner non vedenti e ipovedenti – sottolinea Carriera –: segno che l’associazione presieduta da Mauro Sasso tiene a mettere in luce valori come l’inclusione e la solidarietà”.

‘Io corro con te… e per te’ si svolgerà sabato 10 maggio alle 17 con partenza dalla Basilica di san Giuseppe.

“Alla luce di questa rinnovata partnership e rimarcando la validità dell’evento invito le associate e gli associati a Confcommercio Bisceglie ad aderire alla manifestazione – dichiara il Presidente Carriera – anche al fine di creare domenica 11 maggio un momento di condivisione, d’incontro e di giovialità”.

“Confcommercio Bisceglie – conclude Carriera – ringrazia gli organizzatori per l’impegno che ogni anno profonde nella realizzazione dell’evento, tutti i partner della manifestazione e tutte e tutti coloro che in questi giorni si stanno recando presso i punti preposti in città per iscriversi alla decima edizione: Confcommercio Bisceglie ci sarà”.

Iscrizioni presso: