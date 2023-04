“Io corro con te”, record di iscrizioni per la sei chilometri di Bisceglie Running / DETTAGLI

Si registra il tutto esaurito per la corsa benefica “Io corro con te” in programma domenica 30 aprile e ideata e organizzata dall’associazione Bisceglie Running.

L’ottava edizione ha fatto registrare ben 1250 iscrizioni (150 in più dello scorso anno), record dalla nascita dall’iniziativa, segno della voglia dei cittadini di sana attività fisica, di riscoprire il lungomare biscegliese dopo i mesi più freddi e di dare il proprio contributo per il prossimo.

La maglia tecnica dell’edizione 2023

“Quando abbiamo pensato e ideato questa edizione, che colorerà ancora una volta il lungomare di Bisceglie, oltre agli aspetti organizzativi, logistici e sportivi ci siamo dati l’impegno di abbinare l’aspetto sociale a questa corsa – afferma Mauro Sasso, presidente Bisceglie Running – Negli scorsi anni abbiamo donato parte del ricavato delle iscrizioni a supporto delle associazioni ‘Irene For Life’ e Ant che aiutano i malati oncologici, fornito carrozzine speciali al taxi sociale, consegnato un lettino per visite mediche destinato al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Bisceglie o di un defibrillatore alla Metronotte, il laboratorio artistico all’Associazione Pegaso, donato beni in favore delle popolazioni ucraine in guerra oltre alle tante altre azioni di solidarietà messe in piedi dalla Bisceglie Running in questi anni. Nel 2023 abbiamo accolto con grande piacere la segnalazione dell’Organizzazione di Volontariato ‘Noi per Voi’ che, nella sua attività di trasporto di diversamente abili, persone anziane e a ridotta mobilità, sosterremo con la donazione di una sedia sedia a rotelle pieghevole e di una sedia portantina“.

Alla realizzazione dell’evento sportivo amatoriale hanno preso parte il Comune di Bisceglie, con la concessione del patrocinio, la Confcommercio Bisceglie, la Pro Loco Unpli Bisceglie aps, Piccoli Amici Sport, Fitcenter 2.0 e Tabaccheria Sant’Andrea.

Il ritrovo è alle 8:00 alla Conca dei Monaci, alle 9:00 spazio al risveglio muscolare e alle 09:30 si parte da Conca dei Monaci per poi proseguire lungo via Vito Siciliani, Panoramica Umberto Paternostro, viale Ponte Lama, via Luigi Di Molfetta, viale La Testa e nuovamente su Panoramica Umberto Paternostro, via Vito Siciliani e arrivo presso Conca dei Monaci.