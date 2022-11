Invitalia indica “Hygge” come giovane attività esemplare tra le imprese del Sud Italia

L’Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia, Invitalia, ha indicato come impresa esemplare pensata e portata avanti da giovani imprenditori una realtà made in Bisceglie, avviata anche grazie al programma di finanziamenti “Resto al Sud”, come viene descritto nell’app dedicata e omonima. Parliamo della pasticceria “Hygge Dolce Quotidiano”, nata dalle menti di Francesco Dell’Olio, Federica Festa e Mario De Noja, in seguito a un viaggio a Copenaghen.

I tre giovani, quasi trentenni e dopo un’esperienza decennale presso un laboratorio di pasticceria a Bisceglie, decidono che è ora di mettersi in proprio e danno vita a un’attività nella loro città, una pasticceria unica e originale, dai profumi danesi, un locale in cui tutto rimandi a quei piacevoli momenti di svago mentale e di relax, oltre che di appagamento per il palato: per l’appunto “Hygge”, espressione danese che rimanda allo svago inteso come momento di straniamento dalla frenesia quotidiana.

Così nel 2018, come riporta “Invitalia per le imprese” che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nel Sud Italia e rivolto a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, nasce la loro pasticceria che vanta macchinari innovativi e che, in quattro anni, ha assunto ben quindici nuovi addetti.

“I nostri collaboratori sono parte fondamentale di Hygge, per questo abbiamo deciso di investire in prima persona nella loro formazione professionale – dichiara Francesco Dell’Olio – Siamo diventati una famiglia, un gruppo affiatato capace di trasmettere positività ai clienti”. La storia di Francesco, Federica e Mario è stata annoverata da Invitalia tra le esperienze di successo maggiormente efficaci nell’ottica della promozione del ‘fare impresa al Sud’.

Fino al primo ottobre 2022, grazie a Resto al Sud sono state finanziate 13.086 iniziative imprenditoriali, sono stati concessi 425 milioni come agevolazione e sono stati creati ben 47.177 posti di lavoro. Lo scorso mese di maggio i tre titolari hanno regalato ai loro dipendenti una vacanza-premio a Copenaghen per immergersi nell’atmosfera danese. Lo staff ha anche annunciato che la pasticceria, selezionata da Gambero Rosso, si avvarrà presto di un nuovo laboratorio più grande e più funzionale. Dettagli nelle prossime settimane.