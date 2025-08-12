Intossicazione da Botulino, Mastrotoraro a Rai 1: “Produzione italiana segue regole rigidissime”

La vicenda della intossicazione da botulino che ha creato un focolaio in Calabria portando a due morti e diversi ricoverati è stato argomento trattato dal programma Estate in diretta su Rai 1 questo pomeriggio ed ha visto ospite Mauro Mastrototaro della Mastrototaro Food.

Nel suo intervento l’imprenditore biscegliese ha sottolineato come, “Notizie di questo tipo generano comprensibilmente preoccupazione. I consumatori si chiedono se i prodotti che portano ogni giorno sulle proprie tavole in scatola, in barattolo o in questo caso in vetro siano davvero sicuri. Noi ci sentiamo in tutta coscienza di poter rassicurare tutti”.

“I telespettatori devono sapere che la produzione industriale del nostro amato paese – prosegue – della nostra amata Italia, segue regole rigidissime e controlli scrupolosissimi. Anche le piccole realtà produttive come la nostra mettono al primo posto la sicurezza alimentare investendo tempo, risorse e professionalità in ogni fase del processo produttivo. La nostra azienda, per esempio, produce conserve vegetali, carciofi, pomodori, cardoncelli, zucchine, melanzane, secondo protocolli precisi e controlli accurati”.

“Per legge – conclude il suo intervento Mauro Mastrototaro – il valore del PH e degli alimenti conservati deve essere inferiore a 4,6 per prevenire la proliferazione del batterio responsabile del botulismo”.