Intitolato a Paola Belsito plesso scolastico di via degli Aragonesi, Angarano: “Segno di gratitudine”

Ieri mattina è stato ufficialmente intitolato il plesso scolastico in via degli Aragonesi, sede di scuola dell’infanzia di competenza del III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”, alla memoria dell’insegnante biscegliese Paola Belsito, prematuramente scomparsa nel 2008 in seguito ad un incidente stradale.

“Come abbiamo potuto toccare con mano dalle bellissime testimonianze di stamattina del fratello Mario, di chi ha conosciuto Paola, ci ha lavorato insieme, si è formata con lei, era una docente e persona che ha davvero lasciato il segno con umanità, sensibilità, professionalità, amore per il suo lavoro e per i bimbi”. Ha dichiarato il Sindaco Angelantonio Angarano.

“L’intitolazione è un sentito segno di gratitudine nei confronti della nostra valente e stimata Concittadina ma anche di riconoscenza verso la figura dell’insegnante, sulla quale si fonda l’istituzione scolastica e riveste un ruolo centrale nella crescita e nella formazione degli studenti, nonché degli uomini e delle donne che rappresentano il nostro futuro. Grazie a chi ha lavorato e reso possibile l’intitolazione a Paola, come le Dirigenti scolastiche Maura Iannelli e Marialisa Di Liddo che hanno, rispettivamente, avviato e concluso l’iter in sinergia con l’Amministrazione Comunale. E grazie a tutti coloro che hanno tenuto ad esserci per condividere questo bel momento – conclude il primo cittadino – all’insegna della memoria e del futuro. Bravissimi e tenerissimi i bimbi che hanno danzato e cantato con le loro insegnanti”.