Interventi urgenti su impianti elettrici, il 25 novembre lezioni sospese al Primo Circolo

A seguito della comunicazione di E-Distribuzione S.p.A., che prevede l’interruzione della fornitura di energia elettrica in zona via Piave e via XXIV Maggio, si è reso necessario disporre la chiusura per l’intera giornata di lunedì 25 novembre degli istituti scolastici del Primo Circolo Didattico.

La mancanza di energia, prevista per la sede centrale “Edmondo De Amicis” dalle ore 8:30 alle 16:30, non avrebbe consentito infatti il normale svolgimento delle attività didattiche e amministrative anche nei plessi “Don Puglisi” e “Santa Rita”, in quanto dipendenti proprio dalla sede centrale. Pertanto, con ordinanza sindacale n. 55 del 21 novembre 2024 è stata disposta la chiusura degli edifici scolastici “Edmondo De Amicis”, “Don Puglisi” e “Santa Rita”.