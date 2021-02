Interruzione temporanea di energia elettrica in alcune zone della città / DETTAGLI

Nella mattinata di giovedì 25 febbraio, esattamente dalle ore 8 alle ore 12, alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una momentanea interruzione di energia elettrica. A comunicarlo è Enel Distribuzione attraverso pubbliche affissioni.

Nello specifico saranno interessate: via Fragata, via Fragata a monte, via Luigi d’Angiò, via Ricasoli, via arti e mestieri, vico Sella, Corso Umberto I, via delle caterinette, via degli artigiani, viale Calace, via del Plebiscito, via Michelangelo, via Pio X, vico Fragata, traversa Fragata e vico Minghetti.

Se il temporaneo disservizio dovesse protrarsi è possibile contattare i numeri 320 204 1500 con un messaggio o chiamare il numero verde 803 500. Nell’arco di tempo summenzionato si consiglia di non utilizzare ascensori.