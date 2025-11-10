Interruzione momentanea energia elettrica in alcune vie della città / ECCO QUANDO e DOVE

Per via di lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che martedì 11 novembre alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una interruzione momentanea dell’energia elettrica.

Le vie coinvolte, dalle 08:30 alle 16:30, saranno: via Imbriani dall’11 al 13, via Girolamo Palumbo da 11 a 13, via Carrara Di Ceglie, via Cesare Fracanzano 1, 2 e 10, via Imbriani 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 35, 308, via san Martino sn, cant, via Calò da 6 a 8, via Imbriani, , via Cesare Fracanzano, 11, 19 e 3, via Alceo Dossena 5, via Pietro Porcelli 21.

Durante i lavori si invita a non utilizzare gli ascensori. Per segnalare disservizi o per ottenere informazioni: numero verde 803500 o sms al 3202041500 con il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.