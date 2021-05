Interruzione momentanea energia elettrica in alcune vie della città / DETTAGLI

Al fine di effettuare lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che venerdì 7 maggio, dalle 13 alle 17:30 alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una momentanea interruzione dell’energia elettrica.

Nello specifico l’interruzione riguarderà via Taranto, via della Repubblica (civici 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 e da 58 a 72), via Nazario Sauro (da 48 a 56 e 60), via delle Repubbliche marinare (12 e 16) e via Prussiano (da 2 a 8).

Durante i lavori si raccomanda di non utilizzare gli ascensori. Per segnalare guasti, disservizi o per ricevere informazioni è possibile contattare il Numero Verde 803500, inviare un SMS al numero 3202041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta oppure scaricare l’app gratuita di E-Distribuzione.