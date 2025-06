Inter Club Bisceglie, Pasquale Strippoli termina il percoso da Presidente

Termina dopo 33 anni il percorso di Pasquale Strippoli alla guida dell’Inter Club Bisceglie. L’ufficialità arriva proprio dalle sue parole.

“L’Inter Club Bisceglie è nato dalla passione di un gruppo di amici, che ebbe la fiducia e il coraggio di affidarmi la carica di Presidente. Un ruolo che ho avuto l’onore di ricoprire – afferma – per ben 33 anni, con dedizione, entusiasmo e amore per i nostri colori. In questo lungo cammino ho avuto il privilegio di collaborare con due straordinari Coordinatori Regionali: Angelo Corelli e Giovanni Pezzuto. Con il supporto di collaboratori storici, abbiamo realizzato numerose iniziative ed eventi memorabili. Mi piace ricordare l’Inter Summer portato a Bisceglie e le tante feste regionali che ci hanno dato l’opportunità di incontrare campioni come Berti, Cordoba, Julio Cesar, e tanti altri”.

“Ci sarebbe tanto ancora da raccontare – prosegue – ma voglio soffermarmi sull’ultimo anno, durante il quale siamo riusciti a raggiungere un importante traguardo: oltre 700 soci tesserati e una nuova sede per accogliere al meglio i nostri iscritti. Abbiamo rivolto particolare attenzione ai più piccoli e ai meno fortunati, mantenendo sempre al centro i valori dello sport, della solidarietà e della comunità”.

“Lascio la Presidenza con l’augurio che i miei successori possano guidare il Club con la stessa onestà e dedizione che ho cercato di garantire in tutti questi anni. Un ringraziamento speciale va a chi oggi, insieme a me, fa un passo indietro per lasciare spazio alle nuove generazioni. In particolare, il mio grazie va al Vicepresidente Gerry Anellino, un amico sincero che ho avuto la fortuna di conoscere grazie a questi splendidi colori. Lo stesso ringraziamento lo rivolgo a Bartolo Torchetti, Pantaleo Di Liddo e Lorenzo Misino, per il supporto e la passione condivisa”.