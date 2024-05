Installazione sul Ponte dei Pescatori, Mastrototaro: “Omaggio alla poesia del mare e a Bisceglie”

Il nuovo Ponte dei Pescatori si colora per farsi “ponte” fra arte e letteratura, fra acqua e terra. È stata infatti svelata in questi giorni l’opera muraria decorativa realizzata sulla parete d’ingresso della struttura, che rappresenta un omaggio alla “poesia” del mare e al suo legame con Bisceglie.

Il progetto, un pannello decorativo lungo ben 12 metri, è stato realizzato grazie al sostegno di Mastrototaro Food e Vecchie Segherie Mastrototaro, con l’intento di dipingere la connessione tra il mondo marino e la cultura letteraria e riflettere la storia e l’identità della comunità locale biscegliese.

L’illustrazione astratta, ideata graficamente dall’autore Francesco Bombini, rappresenta pesci che si librano nell’aria, trasformandosi in libri.

“Questa fusione creativa – spiega Mauro Mastrototaro, fondatore dell’omonima libreria Vecchie Segherie – simboleggia la trasformazione della conoscenza e della cultura che emerge dalla profondità del nostro patrimonio geografico e culturale, evocando un’atmosfera di leggerezza e scoperta e valorizzando l’identità autoctona. La scelta dei pesci come elemento centrale è un omaggio, infatti, al Ponte dei Pescatori, proprio per sottolineare l’importanza del rapporto con il mare della nostra città. Costeggiando il pannello, che idealmente funge da guida visiva indicando ai passanti la direzione verso il mondo onirico dei libri in Vecchie Segherie, si percorre un sentiero ideale che è un percorso di racconto, accompagnati da una frase tra le più belle di Eugenio Montale”.

“Senso della bellezza urbana e passione civica sono alla base della visione che ha motivato il progetto – continua Mastrototaro -. Progetto che è prosecuzione naturale della missione sociale che anima l’attività delle Segherie come importante presidio culturale in città. Collaborazione felice fra il contributo istituzionale e il sostegno privato con un’opera donata alla città per valorizzare e incentivare la cura del bene collettivo”.

“L’opera impreziosisce il Ponte dei Pescatori, realizzato da questa amministrazione per ricongiungere il quartiere Seminario-Cittadella e il centro cittadino con il mare, continuando il lavoro di promozione di una mobilità più sostenibile”, le parole del sindaco Angelantonio Angarano. “La città di Bisceglie è unita al mare da un legame profondo e l’installazione donata dalla famiglia Mastrototaro, che ringrazio a nome di tutta la comunità biscegliese, lo sottolinea ancora di più”.