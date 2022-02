Installazione antenne, Angarano: “Le aree sono le stesse concesse da Spina”

“È squallido fare campagna elettorale prendendo in giro i cittadini e facendo allarmismo su temi che riguardano la salute pubblica”. È con queste parole che il Sindaco Angarano e la sua maggioranza rispondono alle contestazioni delle scorse ore (LEGGI QUI e QUI) riguardanti la determina con cui si prevede l’alienazione del diritto di superficie di alcune aree di proprietà pubblica da adibire all’installazione di stazioni radio per telecomunicazioni.

“Il Comune di Bisceglie ha unicamente alienato in via temporanea il diritto di superficie (il che non significa affatto vendere) di nove aree, di ridotte dimensioni e ben circoscritte, su cui già da vent’anni sono installate antenne, peraltro ben visibili da tutti. Nulla c’entrano gli immobili sportivi”, spiegano gli assessori. “Le aree sono esattamente le stesse (anzi con la differenza che ora sono nove e non più dieci) che furono concesse dall’Amministrazione Spina nel 2012 confermando quanto previsto dal piano di installazione del sistema UMTS, approvato nel lontano 2002 dal consiglio comunale dell’epoca”.

“Se il Consigliere Spina non era d’accordo, perché non ha fatto nulla in dodici anni in cui è stato Sindaco e, anzi, ha rinnovato la concessione?”, domandano dalla maggioranza. “Perché si ricorda solo ora di tutto ciò e fa allarmismo sulla salute pubblica? Forse perché ha il solito tornaconto politico?. Il diritto di superficie sarà finalizzato al mantenimento degli esistenti impianti per il servizio di telefonia mobile e trasmissione dati, ovvero la loro implementazione, ma sempre nel rispetto della vigente normativa a tutela della salute pubblica e sempre, come previsto, con il controllo dell’Arpa Puglia (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Esattamente come accaduto in questi vent’anni”.

“Alla scadenza del termine le aree torneranno comunque nella piena proprietà e disponibilità dell’Amministrazione Comunale”, assicurano gli assessori. L’alienazione del diritto di superficie delle nove aree, peraltro, era inclusa nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per l’anno 2021 approvato dal consiglio comunale in massima trasparenza, con deliberazione n. 27 del 30 Marzo 2021! Cosa abbia ‘scoperto’ solo oggi il consigliere Spina, che del consiglio comunale fa parte, così come il Presidente del Consiglio comunale, non si sa esattamente”.

Il comunicato è stato sottoscritto dal sindaco Angarano con gli Assessori comunali Angelo Consiglio, Loredana Bianco, Gianni Naglieri, Natale Parisi, Roberta Rigante, Maria Lorusso e Domenico Storelli.