Installate a Bisceglie tre panchine azzurre per sensibilizzare alla prevenzione al diabete

Domani, mercoledì 6 dicembre l’associazione “Uniti verso un nuovo Domani ODV” inaugurerà tre panchine azzurre per sensibilizzare alla prevenzione e alla cura del diabete in Città.

Le panchine saranno dislocate in via Imbriani (nei pressi della Stazione di Servizio Esso), nell’Opera Don Uva e in Piazza San Francesco. Il progetto si svolge in collaborazione con le farmacie locali aderenti alla campagna di prevenzione del diabete e con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

La panchina, simbolo di solidarietà e sensibilizzazione, verrà arricchita da una targa con QR-code. Scansionando il codice, si verrà indirizzati alle farmacie partecipanti al progetto, che offriranno gratuitamente la misurazione della glicemia, promuovendo così la prevenzione e la consapevolezza della salute.

All’inaugurazione della panchina in Piazza San Francesco, in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 11, parteciperà il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, insieme ad esponenti dell’Amministrazione Comunale, ai titolari delle farmacie coinvolte, i soci delle associazioni UVND, DIABAT e ADB, e tutti coloro che vorranno unirsi a questa lodevole iniziativa a sostegno della prevenzione del diabete.

La panchina nei pressi della Stazione di Servizio Esso sarà inaugurata alle ore 10 e quella installata al Don Uva alle 10.30.