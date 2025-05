“Insieme si può”: a Trani e Bisceglie parte il progetto per l’inclusione dei giovani con autismo 

È stato presentato ufficialmente a Trani il progetto “Insieme si può”, un’iniziativa congiunta tra le amministrazioni comunali di Trani e Bisceglie, in collaborazione con 13 realtà del terzo settore. L’obiettivo è promuovere la socializzazione e l’integrazione di 57 bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 3 e i 21 anni, attraverso attività ludiche, culturali, sportive e ricreative che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno.

Il progetto nasce nell’ambito territoriale sociale dei Comuni della BAT e coinvolge in maniera innovativa sia il settore pubblico che quello privato, uniti in un processo di co-progettazione che ha visto un’ampia partecipazione. Le famiglie beneficiarie sono state selezionate tramite un avviso pubblico, così come le associazioni coinvolte, segno di un forte interesse e radicamento territoriale. Le attività previste spaziano dal nuoto allo yoga, dal parcour alle esperienze musicali, culinarie e naturalistiche, con l’intento di stimolare le capacità individuali e favorire momenti di relazione e crescita.

A finanziare l’intervento sono 180mila euro provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia, dei quali circa 70mila saranno impiegati specificamente per le attività del progetto “Insieme si può”, mentre i restanti 110mila euro saranno destinati a potenziare l’assistenza specialistica nelle scuole di Trani e Bisceglie.

«È la prima volta che pubblico e privato si siedono allo stesso tavolo per progettare insieme – ha dichiarato Fabrizio Ferrante, vicesindaco di Trani e assessore alle politiche per la diversa abilità –. È una grande sfida e un passo concreto verso l’inclusione, grazie anche ai fondi ministeriali messi a disposizione».

L’accesso alle attività sarà completamente gratuito per le famiglie che hanno aderito attraverso una manifestazione d’interesse. Una dimostrazione concreta di quanto la collaborazione tra enti pubblici e associazionismo possa generare servizi di qualità e rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione.

Alessandro Attolico, dirigente dell’Ufficio di Piano di Trani, ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale maturata anche grazie al protocollo “Trani Autism Friendly”, che ha contribuito a rafforzare la rete locale. «È la prova che è possibile utilizzare in modo virtuoso le risorse pubbliche attraverso il valore del terzo settore», ha affermato.

Roberta Rigante, assessora alle politiche sociali di Bisceglie, ha concluso: «Il nostro obiettivo più importante è costruire l’autonomia dei ragazzi. Il territorio di Trani e Bisceglie si conferma all’avanguardia nella rete dei servizi per l’inclusione».