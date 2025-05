Innovazione e creatività: gli alunni della “San Giovanni Bosco” presentano il progetto STEAM

Sarà Palazzo Tupputi a fare da cornice oggi, alle ore 17, alla presentazione del progetto didattico “Eureka & STEAM” curato dagli alunni e docenti delle quinte classi della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Bisceglie. Un’iniziativa che celebra l’unione tra scienza e creatività, confermando l’Istituto “Don Bosco” come punto di riferimento per una scuola innovativa, inclusiva e proiettata verso il futuro.

Il tema scelto per questa edizione – “Il Futuro dell’Istruzione tra Innovazione e Creatività” – riflette il percorso formativo portato avanti dalla scuola, che da anni valorizza l’approccio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) come pilastro educativo. L’incontro offrirà un’occasione preziosa per condividere esperienze, riflessioni e risultati ottenuti grazie al lavoro congiunto di studenti e insegnanti.

Durante l’evento, aperto al pubblico e rivolto in particolare a famiglie, educatori, enti e professionisti del settore, saranno esposti i progetti realizzati dagli alunni, accompagnati da dimostrazioni pratiche e momenti di approfondimento sul valore formativo delle discipline STEAM.

Dopo i saluti del dirigente scolastico dott. Domenico Cosmai, prenderanno la parola il dott. Cesare De Palma, delegato Education di Confindustria Puglia, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’assessora alla Cultura Loredana Bianco e l’assessora alle Pari Opportunità Roberta Rigante. L’incontro sarà moderato da Raffaella Di Lena.

“Con questa iniziativa – spiega l’insegnante Rosa Fiore, responsabile del progetto – vogliamo dare spazio alla curiosità, al pensiero critico e al talento dei ragazzi, valorizzando l’incontro tra scienza e creatività. STEAM non è solo un metodo, ma una visione educativa per costruire il futuro”.

L’evento si inserisce in una visione educativa che punta sull’innovazione, sulla multidisciplinarietà e sulla partecipazione attiva, offrendo ai giovani strumenti e stimoli per affrontare un domani in continua trasformazione.