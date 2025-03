Iniziativa solidale dell’influencer Lauren Quacquarelli partita da Bisceglie

L’influencer Lauren Quacquarelli sta raccogliendo fondi su GoFundMe per la costruzione di una scuola in Kenya. La campagna, partita da Bisceglie, ha già superato i duemila euro.

“Ho avuto il piacere di essere accolta alla Bright Angels Academy di Watamu – racconta – che ospita studenti dall’asilo nido alla scuola secondaria e offre l’opportunità ai bambini svantaggiati della zona di accedere all’istruzione. Non avendo finestre sono frequenti allagamenti durante la stagione delle piogge, inoltre – aggiunge – non ha pavimenti adeguati, solo sabbia e fango, quindi i bambini spesso si ammalano a causa di infezioni al torace, etc. I bambini – continua – devono anche camminare 5 km ogni giorno per raggiungere le loro case per mangiare un porridge keniano, per poi tornare di nuovo a scuola”.

“Sarebbe fantastico – conclude Lauren – se potessimo fornire ai bambini un pavimento stabile, dei banchi, dei tavoli, delle sedie su cui studiare e delle finestre per proteggere l’aula mentre studiano per il loro futuro”.

La raccolta fondi ha ricevuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/finish-constructing-a-school-in-kenya-and-provide-education