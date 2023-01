“Incroci…pericolosi”, percorso vocazionale al Seminario Arcivescovile Diocesano di Bisceglie

Si intitola “Incroci…pericolosi” il percorso vocazionale, per ragazzi dai 14 ai 19 anni, che si snoda attraverso dei weekend al Seminario Arcivescovile Diocesano “don Pasquale Uva” di Bisceglie. Gli incontri saranno il 28-29 gennaio; 4-5 febbraio; 18-19 marzo; 6-7 maggio, dalle ore 16.00 del sabato pomeriggio a domenica dopo pranzo.

“Si tratta di incrociare – racconta don Davide Abascià, rettore del Seminario Diocesano – la propria esistenza con quella di Gesù, attraverso l’ascolto della Parola, la condivisione del vissuto personale, il mettersi in gioco con laboratori, testimonianze, visite in altri luoghi e contesti. Vogliamo vivere insieme un’esperienza di incrocio, di strade, volti, persone che si incontrano e che raccontano insieme trame di senso alla riscoperta della presenza di Cristo nella loro vita”. Il sacerdote continua: “Ti sei mai chiesto come mai aver incrociato persone nella vita sia stato determinante per te? Un incrocio è fatto di più strade che si incontrano, di più persone che fanno i conti con la loro identità e la verità di sé. Alcuni incroci possono essere pericolosi, perché incontrare Dio nella propria vita può cambiarti fino a farti sentire più libero”.