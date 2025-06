Incontro tra Comune di Bisceglie e Capitanieria di Porto su sicurezza in area portuale

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il Presidente della Commissione consiliare speciale per la Sicurezza Urbana, Luigi Cosmai, hanno incontrato a Palazzo di Città il Comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, Capitano di Fregata Antonino Indelicato, e il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie, Primo Maresciallo Crescenzo Ciccolella. Tema della riunione la proposta per il potenziamento della sicurezza e della vigilanza nell’area portuale avanzata dalla Commissione Consiliare Speciale per la sicurezza urbana, che ha chiesto di consentire l’installazione di apparati elettronici di videosorveglianza, lettori di targa e pilomat o varchi di accesso all’ingresso della banchina dell’area portuale.

Durante l’incontro sono state condivise le motivazioni alla base dell’istanza e si è individuato nella partecipazione al bando FEAMPA 2021-2027 effettuata dal Comune di Bisceglie, con opportuna candidatura, la possibilità di intervento. L’avviso pubblico, infatti, è incentrato su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’ammodernamento del molo di levante del porto di Bisceglie, per un importo totale di progetto pari a 1.433.331 euro. Ciò al netto dei progressi già compiuti nell’area portuale con l’adozione, dopo quasi trent’anni, del nuovo regolamento del porto di Bisceglie da parte della Capitaneria di Porto di Barletta, un risultato significativo frutto di un intenso lavoro effettuato congiuntamente con l’Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie e il Comune di Bisceglie. Nel Regolamento, infatti, vengono disciplinati tutti gli aspetti relativi ai lavori e a tutte le attività esercitabili in ambito portuale, la gestione dei rifiuti e la circolazione sia stradale che pedonale. Un atto, dunque, esattamente teso a garantire maggiore ordine e rispetto delle regole nella zona portuale.

Inoltre, la concessione all’Arma dei Carabinieri dei locali in piazza delle Capitanerie di Porto per supportare il pattugliamento appiedato della zona in estate, quando aumentano sensibilmente le presenze di cittadini e turisti è un’ulteriore testimonianza dell’alta attenzione dell’Amministrazione Comunale al tema della sicurezza e alle sollecitazioni che giungono dalla Commissione Consiliare Speciale per la Sicurezza Urbana che sta effettuando un lavoro molto utile alla collettività attraverso proposte concrete e fattibili. Questi obiettivi sono una ulteriore dimostrazione dei vantaggi rinvenienti da un lavoro di squadra da parte delle Istituzioni che hanno come proposito l’interesse della Comunità e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle future generazioni.