Incontro su “marchio DECO”, Confcommercio Bisceglie: “Strumento da usare con concretezza”

Si è tenuto stamane presso la Fiera del Levante, nell’ambito della seconda edizione di Evolio Expo, il talk dedicato al marchio DECO (Denominazione comunale d’origine che attesta la tipicità e la genuinità del prodotto) organizzato dal Comune di Bisceglie.

Hanno presenziato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, Leo Carriera, Presidente Confcommercio Bisceglie, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bisceglie Onofrio Musco e al Marketing territoriale Maurizio Di Pinto.

“Si è trattato di un’occasione di confronto su quanto il marchio DECO possa risultare strategico al fine di rafforzare il legame tra prodotto, territorio e comunità nell’ottica di un incisivo sviluppo economico, turistico e culturale – ha sottolineato Carriera -. Occorre, però, oltre agli aspetti legati all’ideazione e alla promozione, essere efficaci sul piano della concreta attuazione dello strumento con un coinvolgimento massivo dei commercianti e degli operatori della ristorazione e della ricettività e arrivare a rendere operativo e funzionale il marchio. Solo con una sinergica e tangibile attività di cooperazione e di netta volontà di prospettive di sviluppo della città, potremo parlare di successo del marchio che, tengo a precisarlo, non è un’idea astratta, ma una ghiotta occasione di crescita e sviluppo”, rimarca il Presidente di Confcommercio Bisceglie.

“Confcommercio sposa e sposerà sempre tutti quegli espedienti, concreti ed efficaci, utili a rendere il territorio turisticamente appetibile, economicamente in crescita e culturalmente pronto ad affrontare le sfide del presente e del futuro”, sostiene Carriera.

“Il marchio DE.C.O. è uno strumento semplice ma potente, che nasce da una scelta politica chiara: riconoscere, tutelare e valorizzare ciò che rende Bisceglie unica. Non parliamo di una certificazione di qualità, ma di un segno di identità che rafforza il legame tra prodotto, territorio e comunità. Portare la DE.C.O. a Evolio Expo significa raccontare il nostro olio, e con esso il lavoro, il paesaggio e la storia che lo generano, come parte di una visione di sviluppo sostenibile capace di unire economia, turismo e orgoglio locale”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“I prodotti DE.CO. e PAT non devono essere considerati un punto di arrivo, ma un punto di partenza – spiega Giuseppe Frizzale, Vice Presidente APS Cooking Solution -. È fondamentale che l’amministrazione comunale, insieme all’Associazione Città dell’Olio, investa risorse per sostenere la formazione e la promozione di queste eccellenze locali. Pensiamo, ad esempio, alla formazione degli operatori della ristorazione per la realizzazione di carte degli oli da inserire nei menù, contribuendo così alla diffusione della cultura dell’olio e alla valorizzazione delle produzioni locali. Un impegno che condivido con Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie, nel percorso di valorizzazione delle attività di vendita e somministrazione enogastronomica del territorio”.